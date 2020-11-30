Це танець життя: Надія Мейхер захопила фанатів пристрастним номером з "Танців з зірками"

Переможці "Танців з зірками" визначено, а пристрасті навколо шоу продовжують кипіти. Так, коли Санта Дімопулос виставила у своєму мікроблозі нарізку з суперфіналу проекту, фанати влаштували в коментарях справжні "розборки". На їх думку, це несправедливо, що голоси розділилися, адже їхня улюблениця - найкраща, а пара Санта Дімопулос і Макс Леонов - без сумнівів, танцювали, як справжні профі, залишивши конкурентів далеко позаду. Юлія Саніна, в свою чергу, назвала участь у шоу "фрагментом життя, який вона залишить в серці назавжди". А ще вона зізналася, що приймає своє місце з гідністю.

А ось Надія Мейхер у своєму Instagram поділилася гарячим танцем з проекту, зізнавшись, що просто обожнює його, адже героїня в ньому живе своїм життям.

Надія Мейхер (відео: instagram.com/nadyameiher/)

"Обожнюю цей танець! Героїня немов по лезу ножа танцює СВІЙ танець життя... Не боячись "упустити" своє життя про неприборкану пристрасть головного героя. Вона грає за своїми правилами, і поставити її можуть лише за її бажанням, і вмирає, награвшись в житті до сита, також, за своїм бажанням", - написала Мейхер.

"Обожнюю всі Ваші танці! Всі Ваші номери! Всі Ваші життя!", "Приголомшливий виступ! Кращі", "Як це красиво...танцююча Богиня", - не стримували емоцій фанати.

Нагадаємо, що Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проекті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку Санта Дімопулос і Юлія Саніна боролися за перше місце. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. Перемогу здобула Санта Дімопулос і Макс Леонов, саме вони удостоїлися кубка. При цьому Санта віддала кубок Юлії, заявивши, що Саніна заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.