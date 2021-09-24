Это тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном боди

Эшли Грэм показала новый соблазнительный лук в стиле секси-мама. Модель, которая недавно объявила, что ждет близнецов, позирует в черном пикантном боди.
Снимок был опубликован в блоге сети Instagram.
Эшли Грэм позирует в своей спальне в соблазнительном черном боди, которое облегает ее роскошное тело, и кроксах "под зебру". Девушка распустила волосы, слегка взбив их. Она увлечена сборами на работу, а потому решила сделать легкий мейк-ап.
Эшли Грэм в боди (фото: instagram.com/ashleygraham)
"Блеск для губ, мальчики спокойные, мы готовы к работе", - написала будущая мамочка близнецов.
В сети поднялась буря обсуждений, как прекрасно выглядит Эшли. Фанаты не могут налюбоваться фигурой модели, называя ее "нереально красивой", "удивительной" и "невероятно сексуальной". Что ж, сложно поспорить!
Напомним, у Эшли и ее мужа Джастина Эрвина уже подрастает старший сын - Айзек. Мальчик родился в разгар пандемии, так что молодой маме пришлось нелегко. В своем блоге американская супермодель подробно показывала, как семья жила на карантине, и какие лайфхаки применяла.
Ранее Эшли Грэм резко ответила на критику своих голых фото.