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Це тіло! Вагітна двійнею Ешлі Грем позує у відвертому боді

Автор: RBC.UA

Ешлі Грем показала новий спокусливий лук в стилі сексі-мама. Модель, яка нещодавно оголосила, що чекає близнюків, позує в чорному пікантному боді.

Знімок був опублікований в блозі мережі Instagram.

Ешлі Грем позує у своїй спальні в спокусливому чорному боді, що облягає її розкішне тіло, і кроксах "під зебру". Дівчина розпустила волосся, злегка збивши його. Вона захоплена зборами на роботу, а тому вирішила зробити легкий мейк-ап.

Ешлі Грем в боді (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Блиск для губ, хлопчики спокійні, ми готові до роботи", - написала майбутня матуся близнюків.

У мережі піднялася буря обговорень, як чудово виглядає Ешлі. Фанати не можуть намилуватися фігурою моделі, називаючи її "нереально красивою", "дивовижною" і "неймовірно сексуальною". Що ж, складно посперечатися!

Нагадаємо, у Ешлі і її чоловіка Джастіна Ервіна вже підростає старший син - Айзек. Хлопчик народився в розпал пандемії, так що молодій мамі довелося нелегко. У своєму блозі американська супермодель детально показувала, як сім'я жила на карантині, і які лайфхаки застосовувала.

Раніше Ешлі Грем різко відповіла на критику своїх голих фото.

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