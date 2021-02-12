Это тело! Эшли Грэм взорвала сеть пышными формами в соблазнительном мини-платье

"Tiktok заставил меня "надеть симпатичный наряд". А еще кто-нибудь слышал, что поколение z ненавидит укладки на боковой пробор?", - поинтересовалась модель у фанатов.

Грэм дополнила крошечное платье с внушительным декольте и запахом ярким мейк-апом, а также распустила слегка завитые волосы, уложив их как раз на одну сторону. 33-летняя модель plus size дефилирует, слегка подпрыгивая и таким образом демонстрируя роскошную грудь. Разумеется, фолловеры просто потеряли дар речи от восторга.

Эшли Грэм в видео для TikTok (ролик: instagram.com/ashleygraham)

Ранее Эшли снялась для WSJ. Magazine, где ей подобрали массу стильных вещей и дали возможность показать тело во всей красе. Модель стала героиней номера и украсила обложку.

Эшли Грэм в новой съемке (фото: instagram.com/ashleygraham)