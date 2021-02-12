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Это тело! Эшли Грэм взорвала сеть пышными формами в соблазнительном мини-платье

Автор: Lite

Эшли Грэм также не смогла обойти стороной сеть TikTok. Активная и жизнерадостная девушка стала записывать забавные ролики для своих фанатов и дублировать их в Instagram. Новое видео хотя и задумывалось как юмористичное, получилось еще и весьма горячим. Пышнотелая модель примерила сначала домашний спортивный костюм, а затем - соблазнительное белое мини-платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Ролик, который появился в Instagram знаменитости несколько часов назад, просто взорвал сеть. Фанаты не могут перестать восхищаться красотой Эшли и просить ее не менять свою фигуру ни за что на свете.

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"Tiktok заставил меня "надеть симпатичный наряд". А еще кто-нибудь слышал, что поколение z ненавидит укладки на боковой пробор?", - поинтересовалась модель у фанатов.

Грэм дополнила крошечное платье с внушительным декольте и запахом ярким мейк-апом, а также распустила слегка завитые волосы, уложив их как раз на одну сторону. 33-летняя модель plus size дефилирует, слегка подпрыгивая и таким образом демонстрируя роскошную грудь. Разумеется, фолловеры просто потеряли дар речи от восторга.

Эшли Грэм в видео для TikTok (ролик: instagram.com/ashleygraham)

Ранее Эшли снялась для WSJ. Magazine, где ей подобрали массу стильных вещей и дали возможность показать тело во всей красе. Модель стала героиней номера и украсила обложку.

Эшли Грэм в новой съемке (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли Грэм часто демонстрирует, как одеваться людям в теле, чтобы не отказывать себе в стильных и сексуальных образах.

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