Це тіло! Ешлі Грем підірвала мережу пишними формами в спокусливій міні-сукні

"Tiktok змусив мене" одягти симпатичне вбрання. А ще хто-небудь чув, що покоління z ненавидить укладки на боковий проділ?", - поцікавилася модель у фанатів.

Грем доповнила крихітну сукну з великим декольте і запахом яскравим мейк-апом, а також розпустила злегка завиту волосся, уклавши його як раз на один бік. 33-річна модель plus size дефілює, злегка підстрибуючи і таким чином демонструючи розкішні груди. Зрозуміло, фолловери просто втратили дар мови від захвату.

Ешлі Грем у відео для TikTok (ролик: instagram.com/ashleygraham)

Раніше Ешлі знялася для WSJ. Magazine, де їй підібрали масу стильних речей і дали можливість показати тіло у всій красі. Модель стала героїнею номера і прикрасила обкладинку.

Ешлі Грем у новій зйомці (фото: instagram.com/ashleygraham)