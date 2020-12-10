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Вот это тело! Эшли Грэм засветила голую грудь и пышные бедра на откровенных фото

Новина українською → США, Четверг 10 декабря 2020 22:31
Вот это тело! Эшли Грэм засветила голую грудь и пышные бедра на откровенных фото Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм недавно показала серию горячих фото, где предстала с голой грудью. И останавливаться она, похоже, и не думает. В этот раз пышнотелая модель примерила образ не менее соблазнительный и просто взорвала сеть.

Вот это тело! Эшли Грэм засветила голую грудь и пышные бедра на откровенных фотоВот это тело! Эшли Грэм засветила голую грудь и пышные бедра на откровенных фотоЭшли для Vogue Italia (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли предстала перед фанатами в полупрозрачном боди и с голой грудью. Сверху она накинула шубу необычной расцветки. Волосы модели для съемки уложили в стильную укладку, а в макияже сделали упор на дымчатых глазах. Грэм сделала несколько селфи в данном образе, где ее аппетитные формы стали главным украшением. Эшли также показала пару трюков, которые использовали стилисты. Так, чтобы грудь отлично держала форму, ее приклеили специальным скотчем. В данной съемке, сделанной для Vogue Italia, приняли участие и другие модели plus size.

"Богиня, "Лучшая", "Невероятная", "Ты мое вдохновение", "Ты просто оглушающая", "Так сексуальна", "Так красива, так удивительно красива", "Ты лучшая! Люблю тебя, моя королева", - написали ей в ответ фанаты.

Ранее Эшли Грэм восхитила формами в пикантном видео из душа.

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