Это тело! Ким Кардашьян показала идеальную фигуру в нижнем белье

Ким Кардашьян уже вовсю включилась в работу. Звезда стала активно продавать новинки своего бренда нижнего белья Skims. Ким по своему обыкновению сама примерила новый комплект, чтобы показать, как он "работает". Дело в том, что утягивающее белье от Ким помогает сделать пропорции тела просто совершенными: фигура женщин любой комплекции приобретает плавные изгибы, а формы кажутся еще более выдающимися. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на новый пост звезды.

Ким в новом комплекте (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким позирует у себя в гардеробной, делая селфи в зеркале. На ней надет комплект пепельно-серого оттенка, который отлично сочетается с цветотипом звезды. Она сидит на полу, приняв эффектную позу. Безупречная осанка, осиная талия, аппетитная грудь, стройные ноги… Но никакой пошлости и вычурности в фото нет. Ким смотрит в камеру серьезно и уверенно. Такой соблазнительный в своей простоте снимок свел с ума фанатов.

"Королева", "Я уже жду это белье", "Вау, ты лучшая", "Мне нужно такое же срочно", - принялись писать фанаты. Ясно одно: нова линия Кардашьян будет иметь оглушительный успех.

К слову, нижнее белье Ким надевает практически под все наряды, что помогает сделать все образы совершенными.