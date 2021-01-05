UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это тело! Ким Кардашьян показала идеальную фигуру в нижнем белье

Автор: Lite

Ким Кардашьян уже вовсю включилась в работу. Звезда стала активно продавать новинки своего бренда нижнего белья Skims. Ким по своему обыкновению сама примерила новый комплект, чтобы показать, как он "работает". Дело в том, что утягивающее белье от Ким помогает сделать пропорции тела просто совершенными: фигура женщин любой комплекции приобретает плавные изгибы, а формы кажутся еще более выдающимися. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на новый пост звезды.

Ким в новом комплекте (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким позирует у себя в гардеробной, делая селфи в зеркале. На ней надет комплект пепельно-серого оттенка, который отлично сочетается с цветотипом звезды. Она сидит на полу, приняв эффектную позу. Безупречная осанка, осиная талия, аппетитная грудь, стройные ноги… Но никакой пошлости и вычурности в фото нет. Ким смотрит в камеру серьезно и уверенно. Такой соблазнительный в своей простоте снимок свел с ума фанатов.

"Королева", "Я уже жду это белье", "Вау, ты лучшая", "Мне нужно такое же срочно", - принялись писать фанаты. Ясно одно: нова линия Кардашьян будет иметь оглушительный успех.

К слову, нижнее белье Ким надевает практически под все наряды, что помогает сделать все образы совершенными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ким Кардашьянмода