UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Это тело! Синди Кроуфорд покорила редкой красотой на фото из молодости

Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд показала несколько фото, которые были сделаны в молодости. Пост она посвятила Олимпийским играм в Токио, которые стартуют 23 июля.

На них модель продемонстрировала свою гибкость и любовь к спорту.

"Идем за золотом. С нетерпением ждем завтрашней церемонии открытия @olympics!", - написала Синди. На снимках она позирует в бледно-желтом слитном купальнике, который подчеркнул совершенную фигуру модели. Она делает позу, напоминающую асану из йоги, и смотрит загадочно вдаль.

Тело Кроуфорд покрыли золотистой краской, что придает всему ее облику ореол божественности. На втором снимке Синди показала лицо с безупречными чертами крупным планом.

"Вневременная красота", "Вау", "Ты просто совершенство", "Самая лучшая", "Восхитительная Синди", "Супер красота", - не могут насмотреться на картинки ее фанаты.

Синди Кроуфорд на архивных фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, недавно Синди Кроуфорд показала, как выглядит ее фигура сейчас. 55-летняя модель позирует в купальнике.

Читайте LITE в Google News
красотафигурастильмодамодель