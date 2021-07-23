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Це тіло! Сінді Кроуфорд підкорила рідкісною красою на фото з молодості

Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд показала кілька фото, які були зроблені в молодості. Пост вона присвятила Олімпійських іграм в Токіо, які стартують 23 червня.

На них модель продемонструвала свою гнучкість і любов до спорту.

"Йдемо за золотом. З нетерпінням чекаємо завтрашньої церемонії відкриття @olympics!", - написала Сінді. На знімках вона позує в блідо-жовтому злитому купальнику, який підкреслив досконалу фігуру моделі. Вона робить позу, що нагадує асану з йоги, і дивиться загадково вдалину.

Тіло Кроуфорд покрили золотистою фарбою, що надає всьому її вигляду ореол божественності. На другому знімку Сінді показала обличчя з бездоганними рисами крупним планом.

"Позачасова Краса", "Вау", "Ти просто досконалість", "Найкраща", "Чудова Сінді", "Супер краса", - не можуть надивитися на картинки її фанати.

Сінді Кроуфорд на архівних фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, нещодавно Сінді Кроуфорд показала, як виглядає її фігура зараз. 55-річна модель позує в купальнику.

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