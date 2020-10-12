Это точно она? 62-летняя Мадонна шокировала сеть изменившимся до неузнаваемости внешним видом

Мадонна всегда была эпатажной, и с возрастом, похоже, эта черта только усугубляется. 62-летняя знаменитость то и дело будоражит сеть если не откровенными клипами, то очередной пластической операцией, которые уже сделали ее почти неузнаваемой.

Ранее в сети обсуждали решение звезды поп-сцены увеличить ягодицы. Вскоре, впрочем, Мадонна вынула импланты, вернув своей пятой точке привычные размеры. Но останавливаться с экспериментами она и не думала, а просто перенесла их на лицо.

Мадонна выглядит хорошо, но ее не узнать, считают фанаты (фото: instagram.com/madonna)

Когда звезда перешагнула 60-летний рубеж, она была в отличной форме и казалась необычайно молодой. По мнению некоторых специалистов, звезда точно прибегала к ряду процедур. Здесь была проведена блефаропластика, коррекция морщин при помощи филеров и уколов ботокса. Но сейчас Мадонна явно нашла новые способы омолодиться. Несколько часов назад певица выложила в сеть несколько фото, на которых результаты трудов пластических хирургов особенно заметны.

Мадонна шокировала сеть (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна предстала с розовыми волосами, выразительными скулами и пухлыми губами. Возможно, звезда наложила какие-либо фильтры, но выглядит она совершенно не похожей на себя. Разумеется, фанаты не стали молчать. «Что с ее щеками?», «Перестаньте пытаться омолодиться за счет сомнительных процедур», «Мне кажется, ее не воспринимают всерьез», – пишут расстроенные поклонники звезды.

Напомним, недавно 82-летняя Джейн Фонда снялась в провокационной фотосессии, примерив смелые наряды.