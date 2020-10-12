Це точно вона? 62-річна Мадонна шокувала мережу зміненим до невпізнання зовнішнім виглядом

Мадонна завжди була епатажною, і з віком, схоже, ця риса тільки посилюється. 62-річна знаменитість повсякчас розбурхує мережу якщо не відвертими кліпами, то черговою пластичною операцією, які вже зробили її майже невпізнанною.

Раніше в мережі обговорювали рішення зірки поп-сцени збільшити сідниці. Незабаром, втім, Мадонна вийняла імпланти, повернувши своїй п'ятій точці звичні розміри. Але зупинятися з експериментами вона не перестала, а просто перенесла їх на обличчя.

Мадонна виглядає добре, але її не впізнати, вважають фанати (фото: instagram.com/madonna)

Коли зірка переступила 60-річний рубіж, вона була в чудовій формі і здавалася надзвичайно молодою. На думку деяких фахівців, зірка точно вдавалася до ряду процедур. Тут була проведена блефаропластика, корекція зморшок за допомогою філерів і уколів ботоксу. Але зараз Мадонна явно знайшла нові способи омолодитися. Кілька годин тому співачка виклала в мережу кілька фото, на яких результати праці пластичних хірургів особливо помітні.

Мадонна шокувала мережу (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна з'явилася з рожевими волоссям, виразними вилицями і пухкими губами. Можливо, зірка наклала якісь фільтри, але виглядає вона зовсім не схожою на себе. Зрозуміло, фанати не стали мовчати. "Що з її щоками?", "Перестаньте намагатися омолодитися за рахунок сумнівних процедур", "Мені здається, її не сприймають всерйоз", – пишуть засмучені шанувальники зірки.

Нагадаємо, нещодавно 82-річна Джейн Фонду знялася в провокаційній фотосесії, примірявши сміливі вбрання.