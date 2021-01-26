Это улет: Светлана Лобода показала, как носить самый трендовый аксессуар сезона

Светлана Лобода - источник вдохновения для ее фолловеров. Наряды певицы всегда стильные, часто они - от известных брендов и всемирно известных дизайнеров.

Но даже если у фанатов нет денег на дорогую вещь, если постараться, всегда можно найти аналог у более демократичной марки. Например, если захочется вдохновиться новым луком Лободы, стоит обратить внимание на форму, фактуру ткани, цвет наряда - и именно от этого отталкиваться при шопинге.

Так лук в кожаных ботфортах на высоких каблуках и в удлиненном пиджаке с розовыми вставками просто сразил фанатов певицы. В качестве аксессуаров она выбрала крупные серьги и маленькую сумочку. Стоит повторить!

А в этот раз все гораздо проще: Лобода показала, как носить самый трендовый, но все же вынужденный, аксессуар сезона - маску для лица. Певица запостила видео, на котором она позирует в узких брюках и шубке, маску она подобрала в тон наряду - черную. Поклонники оценили певицы тотал лук звезды - и засыпали комплиментами ее умение одеться.

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, что певица и сама любит нарядиться, и своих малышек не забывает красиво одеть. Недавно Светлана показала фото, на котором она с двумя своими крошками позируют в белых нарядах. Поклонники в восторге от красоты подросших малышек.