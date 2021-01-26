Це ульот: Світлана Лобода показала, як носити найтрендовіший аксесуар сезону

Світлана Лобода - джерело натхнення для її фоловерів. Вбрання співачки завжди стильні, часто вони - від відомих брендів і всесвітньо відомих дизайнерів.

Але навіть якщо у фанатів немає грошей на дорогу річ, якщо постаратися, завжди можна знайти аналог у більш демократичною марки. Наприклад, якщо захочеться надихнутися новим луком Лободи, варто звернути увагу на форму, фактуру тканини, колір вбрання - і саме від цього відштовхуватися на шопінгу.

Так лук у шкіряних ботфортах на високих підборах та подовженому піджаку з рожевими вставками просто вразив фанатів співачки. В якості аксесуарів вона вибрала великі сережки і маленьку сумочку. Варто повторити!

А цього разу все набагато простіше: Лобода показала, як носити найтрендовіший, але все ж вимушений, аксесуар сезону - маску для обличчя. Співачка запостила відео, на якому вона позує у вузьких брюках і шубці, маску вона підібрала в тон наряду - чорну. Шанувальники співачки оцінили тотал лук зірки - і засипали компліментами її вміння одягнутися.

Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, що співачка і сама любить вбратися, і своїх маляток не забуває красиво одягнути. Нещодавно Світлана показала фото на якому вона з двома своїми крихтами позують в білих убраннях. Шанувальники у захваті від краси підрослих дітей.