UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это ужас! Шокированная Мишина налетала на Эллерта из-за кардинальной смены имиджа

Автор: Lite

Экс-холостячка Ксения Мишина и Александр Эллерт только вернулись в снежный Киев из солнечной Доминиканы. Влюбленные релаксировали на пляже под пальмами, устраивали себе и детям активный досуг и, конечно же, романтические фотосессии. Но, по прибытию домой, пара повздорила из-за… новой прически и стиля Эллерта!

Видео семейных выяснений отношений появилось в InstaStories Александра.

Автор "Квартал 95" отправился в барбершоп, где постригся и оригинально оформил бородку. Александру казалось, что в новом имидже он похож на горячего итальянца, но любимая его мнение не разделила.

"Скажи, что это прикол. Ну пожалуйста", - попросила ошарашенная Ксения.

"Это превосходно. Убирает второй подбородок, добавляет сексуальности. Я такой итальянец горячий!" – констатировал Александр.

"Вон дверь. Иди к своему барбершоперу, чтобы он это все убирал. Этот ужас!" – потребовала актриса.

Ксения выгнала Александра

Ранее Александр пожаловался, что ему сложно адаптироваться к морозам после жаркого курорта.

"Как вы тут жили в этой зиме? У меня нос и сгорел, и замерз! Будем привыкать", - пожаловался на сложную акклиматизацию Эллерт.

Напомним, что ранее Ксения Мишина и Александр Эллерт поссорились прямо под прицелом камер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ксения МишинаХолостячка
Читайте также
Дух захватывает: Мишина поразила красивым фото из Доминиканы
Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой "грязный" эктрим на отдыхе
Прогноз погоды