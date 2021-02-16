Це жах! Шокована Мішина налітала на Еллерта через кардинальну зміну іміджу

Автор "Квартал 95" відправився в барбершоп, де постригся і оригінально оформив борідку. Олександру здавалося, що в новому іміджі він схожий на гарячого італійця, але його кохана думку не розділила.

"Скажи, що це прикол. Ну будь ласка", - попросила ошелешена Ксенія.

"Це чудово. Прибирає друге підборіддя, додає сексуальності. Я такий гарячий італієць!" – констатував Олександр.

"Он двері. Іди до свого барбершоперу, щоб він це все прибирав. Цей жах!" – зажадала актриса.

Ксенія вигнала Олександра

Раніше Олександр поскаржився, що йому складно адаптуватися до морозів після спекотного курорту.

"Як ви тут жили в цій зимі? У мене ніс і згорів, і замерз! Будемо звикати", - поскаржився на складну акліматизацію Еллерт.