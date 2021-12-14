Этот брак не спасти: Ким Кардашьян заявила об окончательном разводе с Канье Уэстом

В последнее время развод Ким Кардашьян и Канье Уэста превратился в игру: кто первым докажет счастье в новых отношениях. 41-летняя бизнесвумен закрутила роман с 28-летним Питом Дэвидсоном. А Канье нашел утешение в объятиях молодой модели Винетрии. Тем не менее, многим казалось, что супруги все еще хотят спасти брак и просто "соревнуются".
Теперь же стало известно, что продолжения не будет - Ким подала документы об окончательном расторжении брака.
"Канье Уэст и я оба заслуживаем возможности начать новую жизнь", - заявила Ким Кардашьян в судебных документах, которые должны поставить точку в разводе, начавшемся еще в декабре. В них Кардашьян просила, чтобы вопросы опеки над детьми и имущественные вопросы были отделены от ее семейного положения. Также звезда подчеркнула, что давно пытается завершить бракоразводный процесс, но именно Канье препятствует этому.
"Брак сторон окончательно распался. Кардашьян больше не желает быть замужем за Уэстом, - говорится в документах. - Нет никаких сомнений в том, что брак сторон больше не является жизнеспособным. Кардашьян не желает мириться с Уэстом и хочет, чтобы их брак был расторгнут. Непримиримые разногласия привели к непоправимому распаду отношений. Нет никакой возможности спасти брак с помощью консультаций или других средств".
Интересно, что хотя Кардашьян утверждает, что Уэст не реагирует на юридические вопросы, касающиеся их развода, он неоднократно публично призывал ее вернуться к нему.
"Мне нужно, чтобы ты бежала прямо ко мне, детка", - говорит Уэст в своих текстах, обращаясь к экс-жене.
Сама звезда призналась, что она "не удивлена, что он публично умоляет ее бежать к нему. Она просто пытается относиться к этому с уважением".
Также Ким пообещала, что Канье Уэст будет видеться с детьми и с ней, ведь она понимает, что емутрудно с этим справиться.
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