Этот союз невозможно разорвать: экс-жена Потапа неожиданно высказалась об отношениях с ним

Ирина стояла у истоков становления карьеры Потапа. Она отмечает, что его восхождение на музыкальный Олимп достаточно типичное для артиста – вначале молодой рэпер оббивал пороги студий и пытался доказать, что чего-то стоит, прошел через неприятие, но затем доказал, что он мегазвезда и достоин блистать. «Именно такие люди становятся великими», - уверяет продюсер.

"До сих пор работаем вместе и друг друга поддерживаем. Это творческий союз, который невозможно разорвать, потому что я безумно в него верю и мне очень нравиться то, что он делает", - отмечает экс-супруга Потапа.

Ирина рассказала о нерушимой связи с Потапом

Конечно, развод дался экс-супругам непросто, но Ирина продолжает восхищаться Потапом как артистом и творческой личностью.

"Сказать о том, что я сразу, и он сразу разошлись и давай будем дружить – конечно же, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так вдохновляться как мужчиной, но он творец на 100%. Когда он приносит трек, когда я смотрю на него в кадре, и он отыгрывает как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, видит, что это неподдельно – мне действительно нравиться, что он делает", - призналась Горовая.