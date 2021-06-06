Цей союз неможливо розірвати: екс-дружина Потапа несподівано висловилася про стосунки з ним

Ірина стояла біля витоків становлення кар'єри Потапа. Вона зазначає, що його сходження на музичний Олімп досить типове для артиста – спочатку молодий репер оббивав пороги студій і намагався довести, що чогось вартий, пройшов через неприйняття, але потім довів, що він мегазірка і гідний блищати. "Саме такі люди стають величними", - запевняє продюсер.

"Досі працюємо разом і один одного підтримуємо. Це творчий союз, який неможливо розірвати, тому що я шалено в нього вірю і мені дуже подобається те, що він робить", - зазначає екс-дружина Потапа.

Ірина розповіла про непорушний зв'язок з Потапом

Звичайно, розлучення далося екс-подружжю непросто, але Ірина продовжує захоплюватися Потапом як артистом і творчою особистістю.

"Сказати про те, що я відразу, і він відразу розійшлися і давай будемо дружити – звичайно ж, ні. Але творчі люди - вони інші. Можна розлюбити, не так надихатися як чоловіком, але він творець на 100%. Коли він приносить трек, коли я дивлюся на нього в кадрі, і він відігрує як професійний актор, хто за мною спостерігає, бачить, що це непідробно – мені дійсно подобатися, що він робить", - зізналася Горова.