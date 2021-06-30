Ева и змея: полностью обнаженная Кароль "пригрела" на груди питона

Змея извивалась на теле певицы, но Тина оставалась невозмутимой и бесстрашной.

Впечатляющие фешн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе неизвестно.

Тина Кароль удивила поклников, раздевшись догола (фото: пресс-служба)

Поклонники сразу вспомнили некогда нашумевший клип артистки на песню "Ноченька". Тогда она также снялась в видео обнаженной, а ее смелый поступок еще долго обсуждала общественность. Так, клип "Красиво" уже успели окрестить "Ноченька. Версия 2.0".

Также подписчики Кароль принялись расшифровывать посыл смелого промо своей любимицы, проводя параллели между чистой, непорочной девой и змеем- искусителем.