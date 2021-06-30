Єва і змія: повністю оголена Кароль "пригріла" на грудях пітона

Змія звивалася на тілі співачки, але Тіна залишалася незворушною і безстрашною.

Вражаючі фешн-кадри є частиною промо-компанії кліпу. Чи буде використаний пітон в кліпі невідомо.

Тіна Кароль здивувала шанувальників, роздягнувшись догола (фото: прес-служба)

Шанувальники відразу згадали колись гучний кліп артистки на пісню "Ноченька". Тоді вона також знялася у відео оголеною, а її сміливий вчинок ще довго обговорювала громадськість. Так, кліп " Красиво" вже встигли охрестити "Ноченька. Версія 2.0".

Також підписники Кароль почали розшифровувати посил сміливого промо своєї улюблениці, проводячи паралелі між чистою, непорочною дівою і змієм-спокусником.