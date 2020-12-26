Евгений Кошевой за кулисами шлепнул популярную певицу:  несколько раз извинился

Известный комик, а также актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой нередко попадал в неловкое положение. Звезда украинского шоубизнеса признался, что однажды за кулисами перепутал известную певицу со своей знакомой и ударил ее по ягодице. До этого Кошевой также задал певице нескромный вопрос, сделав ситуацию еще более забавной. Об этом он рассказал в эфире шоу "Хто зверху" на "Новом канале".

Сам актер рассказывает, что просто перепутал свою знакомую с популярной певицей.

"Когда-то я шлепнул певицу Лару Фабиан. Это случилось за кулисами фестиваля. К сожалению, уже не помню, какого. Помню, что там было много звезд. Мне показалось, что увидел знакомую Олю из балета. Она стояла ко мне спиной. Поэтому я подошел и шлепнул ее со словами: "Привет, ты что здесь делаешь?", – говорит телеведущий.

Удивлению Евгения не было предела. Ведь девушка спокойно развернулась к нему, внимательно посмотрела и ушла.

"Представьте, это была не Оля, а Лара Фабиан. Такой неприятный случай. Конечно, я несколько раз извинился перед ней за содеянное", – говорит телеведущий.

По словам Евгения, он никому не желает попадать в такие неловкие ситуации.

Дмитрий Комаров, Евгений Кошевой, Сергей Притула и Влад Яма (фото: пресс-служба "Кто сверху?")

До этого Евгений Кошевой пришел в бешенство из-за того, что мошенники, прикрываясь именем "Квартала 95" проводят розыгрыши и выманивают из украинцев деньги.

Как мы писали ранее, художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о горькой утрате, которую ему пришлось пережить более шести лет назад.