Євген Кошовий за лаштунками ляснув популярну співачку: кілька разів вибачився

Відомий комік, а також актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий нерідко потрапляв у незручне становище. Зірка українського шоубізу зізнався, що одного разу за лаштунками переплутав відому співачку зі своєю знайомою і вдарив її по сідниці. До цього Кошовий також поставив співачці нескромне питання, зробивши ситуацію ще більш кумедною. Про це він розповів в ефірі шоу "Хто зверху" на "Новому каналі".

Сам актор розповідає, що просто переплутав свою знайому з популярною співачкою.

"Колись я ляснув співачку Лару Фабіан. Це сталося за лаштунками фестивалю. На жаль, вже не пам'ятаю, якого. Пам'ятаю, що там було багато зірок. Мені здалося, що побачив знайому Олю з балету. Вона стояла до мене спиною. Тому я підійшов і ляснув її зі словами: "Привіт, ти що тут робиш?" – каже телеведучий.

Подиву Євгенія не було меж. Адже дівчина спокійно розвернулася до нього, уважно подивилася і пішла.

"Уявіть, це була не Оля, а Лара Фабіан. Такий неприємний випадок. Звичайно, я кілька разів вибачився перед нею за скоєне", – каже телеведучий.

За словами Євгена, він нікому не бажає потрапляти в такі незручні ситуації.

Дмитро Комаров, Євген Кошовий, Сергій Притула і Влад Яма (фото: прес-служба "Хто зверху?")

До цього Євген Кошовий прийшов в сказ через те, що шахраї, прикриваючись ім'ям "Кварталу 95" проводять розіграші та виманюють з українців гроші.

Як ми писали раніше, художній керівник "95 Кварталу" Євген Кошовий розповів про гірку втрату, яку йому довелося пережити понад шість років тому.