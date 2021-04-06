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Ей не может быть 51! Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в купальнике

Автор: Lite

Дженнифер Лопес приняла участие в новой съемке для известного глянцевого журнала Instyle Magazine. Певица демонстрирует массу стильных образов, а также свою вечно цветущую внешность.

Фото на фоне океана, сделанные для новой обложки, уже появились в блоге певицы, а также на странице самого издания.

Дженнифер, которой в этом году исполнится 52, в который раз восхитила своей идеальной фигурой и молодым внешним видом. Певица примерила откровенные купальники, кружевные боди, облегающие платья, комбинезоны и стильные брючные костюмы, джинсы... И все наряды выглядят на ней просто безупречно!

Дженнифер Лопес в новой фотосессии (фото: instagram.com/jlo)

В дополнение к образам звезде сделали макияж с бронзатором, который сделал ее вид свежим и отдохнувшим. Фолловеры исполнительницы снова признали ее "самой красивой в мире" и не смогли поверить, что ей 51.

Стоит отметить, что Дженнифер в съемке выглядит невероятно счастливой, много смеется и просто светится от счастья. По всей видимости, знаменитость уже пережила кризис в отношениях с Алексом Родригесом. Или же съемка была сделана до него.

Ранее мы писали, что Лопес поделилась фото в образе невесты. И выглядела весьма задумчивой и грустной.

Напомним, свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса отменилась по причине конфликта между ними. Сейчас они пытаются восстановить нормальное взаимопонимание с помощью психолога.

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