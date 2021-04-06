Їй не може бути 51! Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру в купальнику

Дженніфер, якій цього року виповниться 52, вкотре вразила своєю ідеальною фігурою і молодим зовнішнім виглядом. Співачка приміряла відверті купальники, мереживні боді, облягаючі сукні, комбінезони, жіночі брючні костюми, джинси... І всі вбрання виглядають на ній просто бездоганно!

Дженніфер Лопес в новій фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

На додаток до образів зірці зробили макіяж з бронзатором, який зробив її вид свіжим і відпочившим. Фолловери виконавиці знову визнали її "найкрасивішою в світі" і не змогли повірити, що їй 51.

Варто відзначити, що Дженніфер у зйомці виглядає неймовірно щасливою, багато сміється і просто світиться від щастя. По всьому, знаменитість вже пережила кризу у відносинах з Алексом Родрігесом. Або ж зйомка була зроблена до неї.