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Їй не може бути 51! Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру в купальнику

Автор: Lite

Дженніфер Лопес взяла участь у новій зйомці для відомого глянцевого журналу Instyle Magazine. Співачка демонструє безліч стильних образів, а також свою вічно квітучу зовнішність.

Фото на тлі океану, зроблені для нової обкладинки, вже з'явилися у блозі співачки, а також на сторінці самого видання.

Дженніфер, якій цього року виповниться 52, вкотре вразила своєю ідеальною фігурою і молодим зовнішнім виглядом. Співачка приміряла відверті купальники, мереживні боді, облягаючі сукні, комбінезони, жіночі брючні костюми, джинси... І всі вбрання виглядають на ній просто бездоганно!

Дженніфер Лопес в новій фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

На додаток до образів зірці зробили макіяж з бронзатором, який зробив її вид свіжим і відпочившим. Фолловери виконавиці знову визнали її "найкрасивішою в світі" і не змогли повірити, що їй 51.

Варто відзначити, що Дженніфер у зйомці виглядає неймовірно щасливою, багато сміється і просто світиться від щастя. По всьому, знаменитість вже пережила кризу у відносинах з Алексом Родрігесом. Або ж зйомка була зроблена до неї.

Раніше ми писали, що Лопес поділилася фото в образі нареченої. І виглядала вельми задумливою і сумною.

Нагадаємо, весілля Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса скасувалася внаслідок конфлікту між ними. Зараз вони намагаються відновити нормальне взаєморозуміння за допомогою психолога.

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