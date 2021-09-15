И ей 52! Дженнифер Энистон покорила точеной фигурой в платье-комбинации

Дженнифер Энистон надела темно-синее платне на тонких бретельках, сшитое наподобие комбинации. Сегодня бельевой стиль по-прежнему в моде, а потому экс-жена Брэда Питта похвалилась не только совершенной фигурой, но и знанием фешн-тенденций. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги, точеные руки и тонкую талию актрисы. Дополнили образ изыканные босоножки на тонких каблуках и минималистичные украшения.

Дженнифер Энистон на шоу (видео: instagram.com/jenniferaniston)

Дженнифер сделала объемную укладку и легкий макияж. И выглядела при этом невероятно молодо и свежо. Кажется, звезда взялась доказать, что ее активный и здоровый образ жизни, а также продукты ее линейки LolaVie, которые она недавно выпустила, действительно творят чудеса. Фанаты оценили внешний вид и стиль звезды "Друзей" на отлично, а ее ролик набрал в сети около 3 млн просмотров.