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И ей 55! Сальма Хайек восхитила сеть фигурой в купальнике

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Пятница 03 сентября 2021 20:25
И ей 55! Сальма Хайек восхитила сеть фигурой в купальнике Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек 2 сентября отметила 55-летие. Знойная актриса решила показать, как она проводит этот день и в который раз подтвердить свой статус вечно молодой.

В честь своего дня рождения звезда сделала новое фото в купальнике.

"С 55-летием меня! С нетерпением жду новых приключений #благодарна", - написала Сальма под снимком. Она позирует в купальнике ярко-синего цвета, который подчеркнул тонкую талию и пышные формы звезды. Актриса стоит на фоне роскошного экзотического пейзажа, мечтательно глядя в сторону.

И ей 55! Сальма Хайек восхитила сеть фигурой в купальникеСальма Хайек отметила 55-летие (фото: instagram.com/salmahayek)

Гладкая упругая кожа, стройная фигура и энергетика, которая исходит даже от снимка Сальмы, просто покорили сеть. Поклонники принялись писать Сальме поздравления, а также признаваться, что она невероятно их вдохновляет.

Напомним, недавно Сальма Хайек представила свою новую роль. Звезда снялась в экранизации комиксов "Вечные", где сыграла одну из главных ролей. По мнению фанатов, образ для нее подобрали более чем удачный.

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