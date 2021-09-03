И ей 55! Сальма Хайек восхитила сеть фигурой в купальнике

Сальма Хайек 2 сентября отметила 55-летие. Знойная актриса решила показать, как она проводит этот день и в который раз подтвердить свой статус вечно молодой .

"С 55-летием меня! С нетерпением жду новых приключений #благодарна", - написала Сальма под снимком. Она позирует в купальнике ярко-синего цвета, который подчеркнул тонкую талию и пышные формы звезды. Актриса стоит на фоне роскошного экзотического пейзажа, мечтательно глядя в сторону.

Сальма Хайек отметила 55-летие (фото: instagram.com/salmahayek)

Гладкая упругая кожа, стройная фигура и энергетика, которая исходит даже от снимка Сальмы, просто покорили сеть. Поклонники принялись писать Сальме поздравления, а также признаваться, что она невероятно их вдохновляет.