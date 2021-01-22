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Ей точно 55? Элизабет Херли похвасталась стройными ножками и аппетитной грудью на откровенных фото

Новина українською → Великобритания, Пятница 22 января 2021 20:23
Ей точно 55? Элизабет Херли похвасталась стройными ножками и аппетитной грудью на откровенных фото Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Элизабет Херли не остановить: чем больше звезда находится на карантине, тем больше на ее странице в сети Instagram появляется откровенных и смелых фото. На днях 55-летняя актриса и модель показала снимки, на которых позирует в шелковом платье-комбинации оттенка фуксия. Образ звезды дополнили серебристые босоножки на внушительных шпильках, роскошная укладка и яркий макияж.

Максимально горячими делают фото тот факт, что Элизабет лежит на диване, высоко закинув свои стройные ноги. Благодаря позе подписчики также могут полюбоваться по-прежнему пышной грудью британской красавицы.

Ей точно 55? Элизабет Херли похвасталась стройными ножками и аппетитной грудью на откровенных фотоЕй точно 55? Элизабет Херли похвасталась стройными ножками и аппетитной грудью на откровенных фотоЛиз Херли прекрасна, как всегда (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"По-прежнему дома", - написала знаменитость под галереей. А в ответ получила массу комплиментов. "Ты такая роскошная", "Ты совершенно не меняешься", "Вау, какая же ты красивая", "Мне хочется смотреть на тебя бесконечно", "Это более, чем вау!", - пишут фанаты.

Ранее Херли демонстрировала еще один соблазнительный образ, который носит дома во время карантина. Звезда увлеклась кулинарией и щедро делится результатами своего труда.

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