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Фигура мечты: полуобнаженная Белла Хадид демонстрирует идеальное тело в купальнике

Автор: Lite

Белла Хадид опубликовала серию горячих кадров в купальнике. Девушка показала безупречную фигуру и стильный пляжный наряд.

Фото и ролики модель запостила в своем блоге сети Instagram.

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Белла Хадид уже давно покорила фешн-индустрию и мировую сеть. Младшая из знаменитых сестер не раз была названа самой красивой девушкой в мире, несмотря на явное вмешательство мастеров бьюти-индустрии и пластической хирургии. Эффектная внешность и стройная фигура легко позволили 24-летней модели заполучить массу выгодных предложений и украсить обложки рекордного количества глянцевых журналов.

Ранее старшая сестра Беллы - Джиджи - показала первую фотосессию, сделанную после беременности и родов.

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