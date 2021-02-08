Фігура мрії: напівоголена Белла Хадід демонструє ідеальне тіло у купальнику

Белла Хадід опублікувала серію гарячих кадрів в купальнику. Дівчина показала бездоганну фігуру і стильний пляжний лук.
Фото і ролики модель запостила у своєму блозі мережі Instagram.
Белла Хадід вже давно підкорила фешн-індустрію і світову мережу. Молодша із знаменитих сестер не раз була названа найкрасивішою дівчиною в світі, незважаючи на явне втручання майстрів б'юті-індустрії та пластичної хірургії. Ефектна зовнішність і струнка фігура легко дозволили 24-річній моделі отримати масу вигідних пропозицій і прикрасити обкладинки рекордної кількості глянцевих журналів.
Раніше старша сестра Белли - Джіджі - показала першу фотосесію, зроблену після вагітності та пологів.