UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На фоне слухов об измене: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес демонстрируют чувства на людях

Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес появились вместе на "Суперкубке-2021". Пара решила доказать, что у них в отношениях все прекрасно.

Видео с мероприятия выложил в сеть возлюбленный певицы.

Популярные новости
Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены 02 февраля 2021
Кейт Миддлтон рассказала о "некоролевском" деле, которым ей пришлось заняться: пандемия заставила 30 января 2021
Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом 02 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака 05 февраля 2021
Может принести невыносимую боль: Астафьева исчерпывающе ответила на вопрос о свадьбе и детях 31 января 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021

Алекс Родригес попал в неприятную историю: возлюбленного Дженнифер Лопес обвинили в романтической связи на стороне. По словам инсайдеров, бейсболист вел переписки и общался по фейстайму с 30-летней звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой. Также есть информация, что пара встречалась в Майами. Сама девушка эти заявления опровергла, впрочем, признав, что переписки имели место быть. Но конкретных имен никто не называл. Ни Алекс, ни Дженнифер ситуацию не комментировали.

У Дженнифер и Алекса все прекрасно (фото: instagram.com/arod)

Поэтому появление пары на публике стало доказательством, что влюбленные смогли преодолеть эту ситуацию. Или же что она и правда была сильно преувеличена прессой. Дженнифер и Алекс посетили "Суперкубок-2021". Пара мило улыбалась в камеры, держалась за руки и всячески стремилась показать, что у них все отлично.

Напомним, в прошлом году Лопес с Шакирой стали звездами шоу. В этом году на SuperBowl блистал The Weeknd. По словам бывшего возлюбленного Беллы Хадид, его номер стоил порядка 7 миллионов долларов. Выступление, которое буквально взорвало сеть, сопровождалось балетом в масках, а сам рэпер спел свои хиты прямо с трибун.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, как выглядеть роскошно в 51 год.

Также певица продемонстрировала молодежный образ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дженнифер Лопес
Читайте также
Волосы, как у суперзвезд: секреты ухода от Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Роузи Хантингтон-Уайтли и других
Стильно и соблазнительно: Дженнифер Лопес показала, как носить платье-рубашку
Прогноз погоды