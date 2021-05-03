Эти формы! 51-летняя Дженнифер Лопес в соблазнительном наряде взорвала сеть

Дженнифер Лопес не перестает приятно удивлять своих поклонников. В этот раз певица, которой в этом году исполнится 52, выбрала соблазнительный концертный образ и просто покорила сеть своей фигурой .

Дженнифер Лопес - одна из самых красивых женщин в шоу-бизнесе - вновь доказала свой статус. Певица запостила снимки со съемок, где примерила соблазнительный образ. Белый комбинезон с облегающими брюками, а также пышными рукавами-фонариками подчеркнул идеальную фигуру певицы. А горячую нотку добавило луку смелое декольте до пояса.

Дженнифер в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Дополнили образ изысканное золотое колье, браслеты, кольца и серьги. Дженнифер сделали роскошный макияж с золотистыми тенями и бледно-розовыми губами. А волосы уложили романтичными волнами. Выглядит певица шикарно, за что получила массу комплиментов от верных фанатов.

К слову, в последнее время Дженнифер все чаще видят в компании экс-возлюбленного Бена Аффлека, с которым они встречались с 2002 по 2004 год. Он якобы помогает пережить Лопес расставание с Алексом Родригесом. 48-летний актер уже несколько раз был замечен около дома Дженнифер в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что свои встречи они стараются не афишировать.