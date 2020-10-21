Эти формы! Кайли Дженнер в пикантном наряде похвасталась выдающимся бюстом
Звезда вовсю пиарит новую коллекцию косметики
Кайли Дженнер продемонстрировала новое видео, на котором хотела сделать акцент на роскошном макияже. Но все равно взгляды фанатов были прикованы к выдающемуся бюсту знаменитости. 23-летняя звезда надела белый кроп-топ, который оголил ее живот и подчеркнул пышную грудь. Поскольку Кайли в ролике сидит, фолловеры не могли рассмотреть, что надела она внизу. Мейк-ап ей сделали с накладными ресницами и чувственными губами. Завершает картину безупречная укладка – к слову, Дженнер вновь стала блондинкой. Девушка кокетливо строит глазки в камеру, заигрывая с фанатами.
Кайли рекламирует свою косметику (фото: скриншот instagram.com/kyliejenner)
И они не могли сдержать своих эмоций, написав более 15 000 комментариев и просмотрев видео более 8 миллионов раз. Можно не сомневаться, что такой де успех ждет и ее новую коллекцию.
Ранее Кайли показывала и другие жаркие фото из промо данной коллекции. Девушке подобрали образ "дикой кошечки", который составили леопардовые колготки и черный бюстгальтер с леопардовыми вставками. Этот лук отлично продемонстрировал соблазнительное тело инстадивы и просто взорвал сеть
Напомним, ранее Кайди Дженнер намекнула о воссоединении с отцом ее ребенка – Трэвисом Скоттом. Пара опубликовала общие фото в дерзких образах.