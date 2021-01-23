А вот и фривольности: Кухар в откровенном кружевном бикини составила конкуренцию Никитюк

Екатерина Кухар наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах. Прима-балерина вначале отдохнула на одном из островов, а теперь перебралась на другой – изучить местные достопримечательности и увидеть этот райский уголок Земли во всей его красе и со всех сторон. Судья Танцев со звездами не устояла и показала поклонникам снимок в откровенном кружевном бикини на фоне экзотических пейзажей.

На личной странице в Instagram Екатерина опубликовала горячее фото под душем прямо на пляже. На ней – крошечный купальник бикини изумрудного цвета с кружевными вставками, больше напоминающий изысканное и сексапильное белье.

"Наполниться энергией", - пояснила под снимком прима-балерина.

Катерина Кухар понежилась под душем на пляже (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники оценили горячий кадр и отметили стройные длинные ноги звезды, сравнив ее с Лесей Никитюк.

А вот и фривольности

Наш Черный Лебедь Катенька

Красуня

Какое фото!

Ты такая утонченная, как лебедушка

Как форофоровая статуэточка, а купальник...слов нет...

Никитюк позавидует таким длинным ногам

Прекрасная Дюймовочка украсила райский уголок своим присутствием и сделала его ещё Прекраснее

Такой шикарный купальник может быть прекрасен только на Леди Екатерине!

Огонь и тепло дарит такое фото

Напомним, что ранее Санта Димопулос, которая также с семьей облюбовала Мальдивские острова, встретилась с Екатериной Кухар на отдыхе. Их дети заметно подружились, а взрослые устроили групповой фотосет на пляже.