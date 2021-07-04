Фролова высказалась о депрессии после родов и рассекретила второе имя сына: все резко изменилось

По словам звезды, сейчас она в состоянии так называемого "бэби блюза", для которого характерны различные страхи тревожность, слезливость, проблемы со сном и аппетитом.

"Надеюсь, что это не перерастет в депрессию. Но это действительно трудно. У меня была такая классная беременность, и так резко все изменилось, так резко моя жизнь стала вовсе не моей, что я до сих пор не могу прийти в себя. Конечно, и фигура, и то, что в голове, все вокруг — все не то", — призналась ведущая.

Василиса старается проводить с Родионом все время (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василиса рассказала, что не пользуется услугами няни и старается как можно больше времени проводить с малышом. Вместе с папой маленького Родиона, продюсером Дмитриемй Котеленцем, ведущая посещает различные активности и берет с собой сына. Например, семья уже успела посетить три концерта.

"Мы всегда вместе. У нас нет няни, только моя мама иногда приходит. Круглосуточно я сейчас с ребенком. И удивительно, когда я выхожу по делам, ненадолго, на несколько часов, мне уже что-то не то. Я такая мама, не хочу пока его никому отдавать", - отметила счастливая ведущая.

К слову, ранее Василиса отмечала, что Дмитрий стал прекрасным отцом для Родиона, которого пара дома в шутку называет Агюстом.

Василиса обходится без нянь