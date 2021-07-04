Фролова висловилася про депресію після пологів і розсекретила друге ім'я сина: все різко змінилося

43-річна Василіса Фролова з головою поринула в радості материнства. Ведуча зізналася, що довгі роки мріяла про дитину, а завагітніла зовсім випадково, коли вже втратила надію, причому, після першого ж спонтанного інтиму з давнім знайомим! Тепер вона насолоджується своїм новим становищем, але її емоційний стан трохи похитнувся.
Про це Василіса розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
За словами зірки, зараз вона в стані так званого "бебі блюзу", для якого характерні різні страхи, тривожність, сльозливість, проблеми зі сном і апетитом.
"Сподіваюся, що це не переросте в депресію. Але це дійсно важко. У мене була така класна вагітність, і так різко все змінилося, так різко моє життя стало зовсім не моїм, що я до сих пір не можу прийти в себе. Звичайно, і фігура, і те, що в голові, все навколо — все не те", — зізналася ведуча.
Василиса намагається проводити з Родіоном весь час (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Василіса розповіла, що не користується послугами няні і намагається якомога більше часу проводити з малюком. Разом з татом маленького Родіона, продюсером Дмитром Котеленцем, ведуча відвідує різні активності і бере з собою сина. Наприклад, сім'я вже встигла відвідати три концерти.
"Ми завжди разом. У нас немає няні, тільки моя мама іноді приходить. Цілодобово я зараз з дитиною. І дивно, коли я виходжу у справах, ненадовго, на кілька годин, мені вже щось не те. Я така мама, не хочу поки його нікому віддавати", - зазначила щаслива ведуча.
До слова, раніше Василіса зазначала, що Дмитро став прекрасним батьком для Родіона, якого пара вдома жартома називає Агюстом.
Василиса обходиться без нянь
Нагадаємо, що раніше Василіса Фролова розповіла про пережите моторошне цькування.