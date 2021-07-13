Гаджеты не потребуются: Анна Ризатдинова рассказала, чем увлечь ребенка на каникулах

Летние каникулы в разгаре, и многие мамы задаются вопросом: как сделать этот период максимально продуктивным для ребенка и в то же время дать ему отдохнуть. Чтобы ваш ребенок не пропадал целыми днями в телефоне и планшете, но был увлечен и счастлив, поможет простой совет от Анны Ризатдиновой
Гимнастка уверена: вы - лучший пример для ребенка.
На самом деле, я увлекаю ребенка тоже спортом. Сейчас Рома со мной на гимнастических сборах. У нас есть обычный мяч, есть теннисный мяч, если он видит какие-то тренажеры, он сразу на них забирается и начинает что-то делать...
Для меня важно в эпоху гаджетов, когда дети в основном сидят, чтобы ребенок был в движении. Если мама делает какие-то упражнения, то и ребенок делает их. Я всем советую: если вы идете заниматься спортом, берите с собой ребенка. Он будет повторять за вами, приучаться к работе, к труду. Дайте ему теннисный мячик либо обычный футбольный мячик, и ребенок будет занят, - советует олимпийская чемпионка.
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Также Анна уверена: если вы решили отдать ребенка в какую-либо секцию, не стоит быть строгими надзирателями. "Доверьтесь тренеру. Когда я вижу, что у родителей больше желания, чем у детей, либо когда мамы и папы начинают делать замечания, исправлять или даже наказывать ребенка за неправильные движения, - для меня это первый звоночек, что они перегибают", - напоминает спортсменка.
Напомним, Анна Ризатдинова родила сына Романа в 2017-м году от депутата Александра Онищенко.
Ранее Анна рассказывала о своем быте и воспитании ребенка.