Гаджети не будуть потрібні: Анна Різатдінова розповіла, чим зайняти дитину на канікулах

Літні канікули в розпалі, і багато мам задаються питанням: як зробити цей період максимально продуктивним для дитини і в той же час дати йому відпочити. Щоб ваша дитина не пропадала цілими днями в телефоні і планшеті, але була захопленою і щасливою, допоможе проста порада від Анни Різатдінової
Гімнастка впевнена: ви - найкращий приклад для дитини.
Насправді, я захоплюю дитину теж спортом. Зараз Рома зі мною на гімнастичних зборах. У нас є звичайний м'яч, є тенісний м'яч, якщо він бачить якісь тренажери, він відразу на них забирається і починає щось робити...
Для мене важливо в епоху гаджетів, коли діти в основному сидять, щоб дитина була в русі. Якщо мама робить якісь вправи, то і дитина робить їх. Я всім раджу: якщо ви йдете займатися спортом, беріть з собою дитину. Вона буде повторювати за вами, привчатися до роботи, до праці. Дайте дитині тенісний м'ячик або звичайний футбольний м'ячик, і вона буде зайнята, - радить олімпійська чемпіонка.
Також Анна впевнена: якщо ви вирішили віддати дитину в будь-яку секцію, не варто бути суворими наглядачами. "Довіртеся тренеру. Коли я бачу, що у батьків більше бажання, ніж у дітей, або коли мами і тата починають робити зауваження, виправляти або навіть карати дитину за неправильні рухи, - для мене це перший дзвіночок, що вони перегинають", - нагадує спортсменка.
Нагадаємо, Анна Різатдінова народила сина Романа у 2017-му році від депутата Олександра Онищенка.
Раніше Анна розповідала про свій побут і виховання дитини.