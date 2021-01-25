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Глаз не оторвать: Ким Кардашьян в кожаном мини-платье покорила безупречной фигурой

Автор: Lite

Ким Кардашьян, несмотря на тяжелый жизненный период, не оставляет своих фанатов без горячего контента. 40-летняя знаменитость показала новый соблазнительный образ: она позирует в кожаном мини-платье Versace, которое дополнила объемным кожаным пиджаком. Образ завершают туфли на шпильках с камнями. Прическу Ким сделала с некоторых пор свою любимую - все волосы собраны в косу, которая спускается ниже бедер.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я скучаю по возможности нарядиться", - написала знаменитость. "Ты прекрасна", "Эти вибрации", "Я люблю это", "Восхитительна!", "Удивительная Ким", "Просто божественна", "Обворожительна", "Платье мечты", "Я не могу отвести глаз от тебя", - пишут фанаты, число которых перевалило за 200 миллионов.

Напомни, Ким и Канье Уэст приняли решение развестись. Сейчас знаменитости улаживают вопросы, связанные с бракоразводным процессом и не дают никаких комментариев. Рэп-исполнитель и звезда сети живут отдельно, а дети, по слухам, пока что не знают о том, что родители расходятся.

Недавно Ким Кардашьян также покорила милым фото со своей дочкой и дочерью Кайли Дженнер, сделанным в раннем детстве девочек.

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Новости Украины актрисамодельКим Кардашьян