Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами

Певица выбрала для жаркого дня стильные белые джинсовые широкие шорти-юбку с необработанным краем, жилетку с накладными карманами в тон, а также дополнила городской лук серо-голубым топом-лифом. Она довершила летний аутфит трендовым украшением – массивной цепью с большим кулоном.

Певица распустила волосы, уложенные в объемные локоны и решила не делать мейкап.

Надя Дорофеева показала стильный летний аутфит (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники тут же оценили образ своей любимицы.

Красотка

Прекрасная

Шикарная

Вау, богиня

Шикарная фигура

Надя, это кайф

Икона стиля

Фигура – вау!

Ты секси

К слову, в Одессу Надя приехала на концерт к своему другу и одному из любимых музыкантов – рэперу Скриптониту. Вместе они исполнили дуэтную композицию под возгласы поклонников. Позже певица показала горячее фото в желтом бикини.

Надя Дорофеева покрасовалась в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)