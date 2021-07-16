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Очей не відвести! Дорофєєва в мікротопі трендових шортах захопила точеними формами

Автор: RBC.UA

Надя Дорофєєва якось зізналася, що завжди відрізнялася стрункими формами - співачка навіть не проти поправитися, але це їй вдається насилу. При тому, що її чоловік Володимир Дантес прекрасно готує, а сама артистка любить смачно поїсти. Зате точеним формам зірки заздрять і захоплюються її шанувальники. Так само як і самобутнім стилем артистки.

У своєму Instagram- акаунті вона опублікувала літній фотосет з Одеси в тендовому аутфіті.

Співачка вибрала для спекотного дня стильні білі джинсові широкі шорти-спідницю з необробленим краєм, жилетку з накладними кишенями в тон, а також доповнила міський лук сіро-блакитним топом-ліфом. Вона довершила літній аутфіт трендовою прикрасою-масивним ланцюгом з великим кулоном.

Співачка розпустила волосся, укладене в об'ємні локони і вирішила не робити макіяж.

Надя Дорофєєва показала стильний літній аутфіт (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники тут же оцінили образ своєї улюблениці.

  • Красуня
  • Прекрасна
  • Шикарна
  • Вау, богиня
  • Шикарна фігура
  • Надя, це кайф
  • Ікона стилю
  • Фігура - вау!
  • Ти сексі

До слова, в Одесу Надя приїхала на концерт до свого друга і одного з улюблених музикантів – репера Скриптоніта. Разом вони виконали дуетну композицію під вигуки шанувальників. Пізніше співачка показала гаряче фото в жовтому бікіні.

Надя Дорофєєва покрасувалася в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в міні і топі засвітила плоский животик.

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Надя Дорофеєва