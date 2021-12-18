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Глаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кровати

Новина українською →
Суббота 18 декабря 2021 17:48
Глаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кровати Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица и главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич поразила поклонников откровенной фотосессией в роскошных отельных интерьерах.

Эффектными снимками, а также своим инсайтом артистка поделилась в Instagram.

На кадрах, сделанных в бутике-отеле в Киеве, Огневич предстала в белом мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Соблазнительный наряд выгодно подчеркнул точеные формы исполнительницы.

Она дополнила эффектный образ бежевыми туфлями на каблуке, сережками-висюльками и красивой укладкой локонами. Также Злата сделала выразительный макияж с терракотовой помадой.

Звездная красотка томно раскинулась на кровати в комнате с красными стенами.

Глаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кроватиГлаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кроватиГлаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кроватиГлаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кровати

Злата Огневич пленила эффектной "постельной" съемкой в мини-платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В подписи экс-холостячка поделилась с фанатами своим инсайтом о душевной боли.

"Делюсь с Вами инсайтом. Всякая душевная боль похожа на туман, который скрывает от нас истину. В тумане ведь совершенно невозможно полноценно функционировать, как и при боли душевной. Можно лишь шаг за шагом выбираться из этого тумана, не зная точно, когда же он закончится, но зная, что ЗА НИМ - прекрасное место. Оно прекрасно хотя бы потому, что весь туман уже позади", - написала Огневич.

Фолловеры искупали певицу в комплиментах, а многие также отметили, что хотели бы видеть ее с участником "Холостячки 2" Максимом Тарапатой.

  • А впереди - Злата Тарапата
  • Стою з плакатом "Тарапата"
  • Мы за Злату Тарапату и маленьких Тарапатят
  • Утонченная, женственная, милая, нежная красотка!
  • Златочка, Ты права!!! Отличный инсайт!
  • Какие красивые глаза
  • Шикарные ножки, красотка Zlata
  • Не могу отвести глаз, ты просто шикарная
  • Дуже красива, розумна, талановита дівчина! Ви обов"язково будете щасливою з достойною Вас людиною! А Ви достойна найкращого!
  • Классный образ
  • Такая сексуальная
  • Очаровательная девушка!!!
  • Вы здесь похожы на Монику Белучи

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала об идеальной картинке жизни и отношениях.

Мы также писали, что победитель "Холостячки 2" Задворный резко высказался об Огневич и обвинил ее в волне хейта в свой адрес.

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