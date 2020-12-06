Глаза счастливые: романтичная Дорофеева взбудоражила жаркими поцелуями с Дантесом

Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одна из самых крепких и романтичных семейных пар украинского шоу-бизнеса. Певец признался, что никогда не изменял жене и даже не допускает об этом мысли. Он искренне любит певицу, которая вдохновила его возобновить музыкальную карьеру и всячески поддерживает в начинаниях. Чтобы поднять себе и окружающим новогоднее настроение, Надя и Вова сняли атмосферный праздничный ролик в компании друзей, а певица поделилась видео в Instagram.

В кадре влюбленные танцуют, обнимаются и целуются, а также веселятся в компани друзей.

"Взяли праздничный настрой в свои руки", - подписала ролик звезда. Поклонники разделили атмосферу, царящую в кадре, и оставили комплименты для счастливых влюбленных и их друзей.

Вы такие милашки

Ой, какие вы красивые

Самые лучшие

Какие классные

Такие стильные

Кайфую от вас с Вовой

Глаза счастливые

Какие вы с Вовой милашки

Вова поделился забавным кадром в компании друзей и жены (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Вова также опубликовал кадр со съемок, правда, забавный и курьезный. На фото он дурачит под пристальным взглядом жены. "Взгляд Нади, это взгляд всех жен на корпоративах", "Дантес как состояние души", "Взгляд Нади вместо тысячи слов", "Вова, не ешь бокал", – шутили под фото поклонники звездной семьи.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в пушистом топе и мини сделала личное признание.