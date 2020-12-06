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Очі щасливі: романтична Дорофєєва розбурхала жаркими поцілунками з Дантесом

Автор: Lite

Надя і Вова поділилися святковим настроєм

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес – одна з найбільш міцних і романтичних сімейних пар українського шоу-бізнесу. Співак зізнався, що ніколи не зраджував дружині і навіть не допускає про це думки. Він щиро любить співачку, яка надихнула його відновити музичну кар'єру і всіляко підтримує в починаннях. Щоб підняти собі і оточуючим новорічний настрій, Надя і Вова зняли атмосферний святковий ролик в компанії друзів, а співачка поділилася відео Instagram.

В кадрі закохані танцюють, обнімаються і цілуються, а також веселяться в компанії друзів.

"Взяли святковий настрій у свої руки", - підписала ролик зірка. Шанувальники розділили атмосферу, що панує в кадрі, і залишили компліменти для щасливих закоханих і їх друзів.

  • Ви такі гарненькі
  • Ой, які ви красиві
  • Найкращі
  • Які класні
  • Такі стильні
  • Кайфую від вас з Вовою
  • Очі щасливі
  • Які ви з Вовою милашки

Вова поділився кумедним кадром в компанії друзів і дружини (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Вова також опублікував кадр зі зйомок, правда, кумедний і курйозний. На фото він дуркує під пильним поглядом дружини. "Погляд Наді, це погляд всіх дружин на корпоративах", "Дантес як стан душі", "Погляд Наді замість тисячі слів", "Вова, не їж келих", – жартували під фото шанувальники зіркової сім'ї.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в пухнастому топі і міні зробила особисте зізнання.

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