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Гнида из "Кадетства" поддержал вторжение РФ в Украину

Автор: Дмитрий Войналович

Известный российский актер Кирилл Емельянов, известный как Гнида из сериала "Кадетство", в реальной жизни оказался тоже мерзким - он публично поддержал вторжение РФ в Украину.

Соответсвующий пост он опубликовал в своем Instagram до того, как соцсеть заблокировали на территории страны-агрессора.

"За Россию! За свободу! До конца!" - написал Кирилл, добавив, что ему не стыдно за действия российских оккупантов на территории нашей страны.

Кирилл в соцсетях также называет украинцев "жалкими клоунами".

Отметим, что 30-летний актер стал известным после съемок в киножурнале "Ералаш", где он играл в основном непутевых школьников.

Актер ярый фанат "скрепов" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)

Также он снимался в сериале "Кадетство", благодаря чему за ним даже в актерских кругах закрепилось прозвище Гнида - именно так его персонажа называли в сериале.

Кроме того, Емельянов сыграл основного вредителя Сырникова в фильме про российских диверсантов "Сволочи".

Добавим, что другие "кадеты" - Аристарх Венес и Александр Головин - также поддерживают действия российских оккупантов.

Актеры сериала "Кадетство" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)

Больше о том, какие российские звезды также поддерживают убийство Путиным украинцев, читайте в нашем материале.

Ранее мы писали и о селебрити из РФ, которые уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать остальных.

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