Гнида з "Кадетів" підтримав вторгнення РФ в Україну

"За Росію! За свободу! До кінця!" - написав Кирило, додавши, що йому не соромно за дії російських окупантів на території нашої країни.

Кирило в соцмережах також називає українців "жалюгідними клоунами".

Відзначимо, що 30-річний актор став відомим після зйомок у кіножурналі "Єралаш", де він грав в основному недолугих школярів.

Актор затятий фанат "скрєпов" (фото: instagram / Кирило Ємельянов)

Також він знімався в серіалі "Кадети", завдяки чому за ним навіть в акторських колах закріпилося прізвисько Гнида - саме так його персонажа називали в серіалі.

Крім того, Ємельянов зіграв основного шкідника Сирникова у фільмі про російських диверсантів "Сволота".

Додамо, що інші "кадети" - Аристарх Венес і Олександр Головін - також підтримують дії російських окупантів.

Актори серіалу "Кадети" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)