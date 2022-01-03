Голливудская пара! Романтичные Потап и Каменских поразили неожиданно шикарными праздничными образами

Настя Каменских с мужем Потапом в этот Новый год заложили новую семейную традицию – певица впервые поставила дома елку, оно обожает красивый декор и даже создает его собственными руками, поэтому в коттедже пары царит атмосфера уюта и тепла.
Конечно, не обошлось без праздничных снимков в новогоднем интерьере, одним из которых звезда поделилась в Instagram.
Настя облачилась в золотое вечернее платье без бретелей с высоким разрезом , позволившим ей оголить стройные ножки. В качестве обуви к праздничному луку она предпочла открытые босоножки с тонкими изящными ремешками.
Потап же обнимает жену за талию и с восторгом смотрит на свою любимую. Рэпера непривычно видеть в классическом костюме и белой рубашке, ведь обычно в повседневности он предпочитает более расслабленные луки на грани спорта и кэжуала.
Потап и Настя Каменских показали шикарные праздничные луки (фото: instagram.com/kamenskux)
"Хочется написать еще раз - с Новым Годом, любимые!" – обратилась со своей страницы к поклонникам Настя.
Они пришли в восторг от красивой и эффектной пары на фото.
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что готовится к отпуску. Вместе с мужем они по традиции летят отдыхать в Мексику.