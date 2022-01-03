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Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами

Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських з чоловіком Потапом в цей Новий рік заклали нову сімейну традицію - співачка вперше поставила вдома ялинку, воно обожнює гарний декор і навіть створює його власними руками, тому в котеджі пари панує атмосфера затишку і тепла.

Звичайно, не обійшлося без святкових знімків в новорічному інтер'єрі, одним з яких зірка поділилася в Instagram.

Настя одягалася в золоту вечірню сукню без бретелей з високим розрізом, що дозволило їй оголити стрункі ніжки. В якості взуття до святкового лука вона обрала відкриті босоніжки з тонкими витонченими ремінцями.

Потап ж обіймає дружину за талію і з захопленням дивиться на свою кохану. Репера незвично бачити в класичному костюмі і білій сорочці, адже зазвичай в повсякденності він віддає перевагу більш розслабленим лукам на межі спорту і кежуалу.

Потап і Настя Каменських показали шикарні святкові луки (фото: instagram.com/kamenskux)

"Хочеться написати ще раз-з Новим Роком, любі!"- звернулася зі своєї сторінки до шанувальників Настя.

Вони прийшли в захват від красивої і ефектної пари на фото.

  • Як же ви красиво виглядаєте. Плаття вогонь на дівчинці бомбі!
  • Немає слів, щоб описати наскільки я захоплююся цією фотографією, ніби на червону доріжку Греммі
  • Голлівудська пара
  • Яка шикарна!
  • Анастасія і Потап ви дуже красива пара
  • Як мені подобається ваша пара! Очей не відірвати!
  • Неймовірна пара

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що готується до відпустки. Разом з чоловіком вони за традицією летять відпочивати в Мексику.

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ПотапНастя Каменських