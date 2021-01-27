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С голой грудью на снегу: 55-летняя Элизабет Херли взбудоражила сеть обнаженным телом

Новина українською → Великобритания, Среда 27 января 2021 22:31
С голой грудью на снегу: 55-летняя Элизабет Херли взбудоражила сеть обнаженным телом Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Элизабет Херли известна тем, что в свои 55 выглядит очень молодо. А еще тем, что не упускает случая блеснуть соблазнительным телом в откровенных нарядах. Но если обычно она выбирает хоть и сексуальные наряды, но в мерах приличий. То в последнем посте решила показать себя и вовсе без ничего.

Экс-возлюбленная Хью Гранта позирует на фото в один трусиках и с голой грудью. Сверху она накинула шубку с черно-белым скандинавским принтом. Образ горячей красавицы, которая позирует на заснеженном дворе своего дома, дополняет достаточно яркий макияж и пышная укладка волнами.

С голой грудью на снегу: 55-летняя Элизабет Херли взбудоражила сеть обнаженным теломС голой грудью на снегу: 55-летняя Элизабет Херли взбудоражила сеть обнаженным телом

Элизабет всколыхнула сеть (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Как я могла устоять?", - пишет она под галереей. Снимки наделали много шума в сети, особенно много споров вызвало авторство фото. и Элизабет решила расставить все точки над и в своем Twitter. Актриса написала: "Я вовсе не считаю, что таблоиды путают факты, но эти фотографии на самом деле были сделаны моей 80-летней матерью. Не совсем уверена, успокаивает ли это умы или нет".

"Я ревную", "Ты потрясающая малышка, черт их побери", "Прекрасна", "Твоя мама великолепна! Пожалуйста, надень шапку или ты простудишься, дорогая", "Меня не волнует, кто это сделал. Как ты выглядишь так хорошо в пятьдесят, черт побери?", - не могут налюбоваться фанаты.

Ранее звезда рассказала, что на карантине она очень увлеклась консервацией.

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