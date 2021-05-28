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Голубая мечта: Кейт Миддлтон подчеркнула стройную фигуру нарядом небесного оттенка

Автор: Lite

В шотландский тур Кейт Миддлтон прихватила массу ярких образов. Но последний из них получился невероятно удачным. Оцениваем лук иконы стиля.

Фото в ярком наряде опубликованы на официальной странице герцогов Кембриджских в сети Instagram.

Несколько часов назад Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились на торжественное мероприятие в Генеральной ассамблее пресвитерианской церкви, которым завершается их тур. 39-летняя герцогиня появилась на встрече в невероятно женственном и элегантном образе.

Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для официального выхода она выбрала ярко-голубое пальто Catherine Walker с поясом на талии и пышной юбкой, которое надела в качестве платья прямо на голое тело. Дополнили его лодочки на каблуках и крошечный клатч Strathberry из темно-синей кожи. Из украшений знаменитость подобрала изысканный комплект: серьги и подвеску, а также брошь.

Волосы Кейт уложили в романтическую укладку, убрав от лица, но оставив распущенными, наподобие классической "мальвинки". Стильный и торжественный аутфит собрал массу позитивных отзывов.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям завели свой YouTube-канал.

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