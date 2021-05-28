Блакитна мрія: Кейт Міддлтон підкреслила струнку фігуру вбранням небесного відтінку

Кілька годин тому Кейт Міддлтон і принц Уільям вирушили на урочистий захід в Генеральній Асамблеї пресвітеріанської церкви, яким завершується їх тур. 39-річна герцогиня з'явилася на зустрічі в неймовірно жіночному та елегантному образі.

Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Уільяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для офіційного виходу вона вибрала яскраво-блакитне пальто Catherine Walker з поясом на талії і пишною спідницею, яке одягла в якості сукні прямо на голе тіло. Доповнили його човники на підборах і крихітний клатч Strathberry з темно-синьої шкіри. З прикрас знаменитість підібрала вишуканий комплект: сережки і підвіску, а також брошку.

Волосся Кейт уклали в романтичну укладку, прибравши від лиця, але залишивши розпущеним, на зразок класичної "мальвінки". Стильний і урочистий аутфіт зібрав масу позитивних відгуків.