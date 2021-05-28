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Блакитна мрія: Кейт Міддлтон підкреслила струнку фігуру вбранням небесного відтінку

Автор: Lite

У шотландський тур Кейт Міддлтон прихопила масу чудових образів. Але останній з них вийшов неймовірно вдалим. Оцінюємо лук ікони стилю.

Фото в яскравому вбранні опубліковані на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в мережі Instagram.

Кілька годин тому Кейт Міддлтон і принц Уільям вирушили на урочистий захід в Генеральній Асамблеї пресвітеріанської церкви, яким завершується їх тур. 39-річна герцогиня з'явилася на зустрічі в неймовірно жіночному та елегантному образі.

Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Уільяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для офіційного виходу вона вибрала яскраво-блакитне пальто Catherine Walker з поясом на талії і пишною спідницею, яке одягла в якості сукні прямо на голе тіло. Доповнили його човники на підборах і крихітний клатч Strathberry з темно-синьої шкіри. З прикрас знаменитість підібрала вишуканий комплект: сережки і підвіску, а також брошку.

Волосся Кейт уклали в романтичну укладку, прибравши від лиця, але залишивши розпущеним, на зразок класичної "мальвінки". Стильний і урочистий аутфіт зібрав масу позитивних відгуків.

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Уільям завели свій YouTube-канал.

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